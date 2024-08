Novogoriška občina v novo šolsko leto z novimi projekti

Nova Gorica, 28. avgusta - Na Mestni občini Nova Gorica so danes predstavili projekte, ki so jih na šolski infrastrukturi opravili letos, in načrte za naprej. Po obnovi več šol se zdaj pripravljajo na začetek ureditve športnega igrišča Osnovne šole Branik v vrednosti 1,2 milijona evrov. V novem šolskem letu bo novogoriške osnovne šole obiskovalo 2819 otrok, vrtce pa 1047.