V BiH po večletni zamudi v odprtje velikega mostu čez Neretvo

Sarajevo, 28. avgusta - Na jugu Bosne in Hercegovine bodo naslednji teden odprli novih 11 kilometrov avtoceste, ki bo po novem vodila vse od Počitelja do meje s Hrvaško, poročajo mediji v BiH. Novi del avtoceste vključuje tudi skoraj kilometer dolg in sto metrov visok most čez reko Neretvo, katerega odprtje so v minulih dveh letih že večkrat prestavili.