Na mednarodni konferenci TBMCE 2024 o ključnih rešitvah krožnega gospodarstva

Ljubljana, 28. avgusta - Na konferenci Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo TBMCE 2024, ki bo prihodnji teden potekala v Portorožu, bodo strokovnjaki spregovorili o rešitvah, ki jih prinaša krožno gospodarstvo. Na dogodku se bo zvrstilo 21 predavanj in 39 znanstvenih predstavitev v obliki posterjev, so povedali na današnji novinarski konferenci.