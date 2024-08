V Novem mestu vrhunec letošnjega festivala pripovedovanja

Novo mesto, 28. avgusta - Knjigarna in kavarna založbe Goga v Novem mestu od danes do petka pripravlja vrhunec festivala pripovedovanja, ki letos že od marca poteka pod prenovljenim imenom Reku reku. V treh pripovedovalskih večerih bo zgodbe spletalo 15 gostov, od domačinov do uveljavljenih igralcev in pisateljev, tudi tujih.