V prihodnjih dneh začasno nedostopne storitve OTP banke

Ljubljana, 28. avgusta - Po pravni združitvi Nove KBM in SKB banke ter preimenovanju v OTP banko sledita še poenotenje informacijskih sistemov ter prenos računov in drugih produktov, zato bodo nekatere storitve in kanali za stranke začasno nedostopni. Strankam svetujejo, naj potrebne bančne storitve opravijo pred 30. avgustom ali po 2. septembru.