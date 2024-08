V brodolomu replike vikinške ladje na Norveškem utonila ženska

Oslo, 28. avgusta - Ob zahodni obali Norveške se je ponoči prevrnila in potonila replika vikinške ladje. V nesreči je življenje izgubila ženska, medtem ko so pet oseb rešili in jih zdrave pripeljali na kopno, so sporočile norveške oblasti. V reševanju, ki so ga ovirali močni vetrovi in visoki valovi, so sodelovali helikopterji, reševalna plovila in bližnje ladje.