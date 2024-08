Začela se je poletna šola strojništva za osnovnošolce

Ljubljana, 28. avgusta - Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani med 27. in 30. avgustom organizira tradicionalno poletno šolo strojništva za osnovnošolce Zasnuj, izdelaj, preizkusi! Učenci prek različnih delavnic spoznavajo svet strojništva in razvijajo veščine za poklice prihodnosti, so sporočili s fakultete.