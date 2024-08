Evans in Hačanov odigrala najdaljši dvoboj v zgodovini OP ZDA

New York, 28. avgusta - Britanec Dan Evans in Rus Karen Hačanov sta v torek odigrala najdaljši dvoboj v zgodovini odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Po petih urah in 35 minutah epskega teniškega maratona je slavil 34-letni britanski igralec Evans s 6:7 (6), 7:6 (2), 7:6 (4), 4:6, 6:4, poroča francoska tiskovna agencija AFP.