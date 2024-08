Vreme: Danes bo sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti

Ljubljana, 28. avgusta - Na Primorskem bo pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne bo v hribovitih krajih možna kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Burja na Primorskem bo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sončno, po nekaterih nižinah pa zjutraj megleno. Pozno popoldne v hribih ni izključena kakšna ploha in nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad severnim Atlantikom in Britanskim otočjem pa ciklonsko območje. Višinska jedra hladnega zraka se zadržujejo nad jugovzhodno Evropo in Sicilijo. Nad naše kraje doteka toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sončno bo, v Alpah bo popoldne nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena povečini ugoden. Sredi dneva in popoldne bo na Primorskem po nižinah povečana toplotna obremenitev.