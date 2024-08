V Čentibi prenovili staro šolo in odprli novo dvojezično enoto Vrtca Lendava

Lendava, 28. avgusta - Občina Lendava je v nekdanji stari šoli v Čentibi odprla novo enoto dvojezičnega vrtca, ki bo lahko sprejel do 50 otrok. Stavbo stare šole so zaprli leta 2005, zdaj pa so jo obnovili s pomočjo madžarskega finančnega sklada za zamejske Madžare preko Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.