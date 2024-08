Koper, 28. avgusta - Odmevna razstava Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije z naslovom Kruha in iger: Slikarstvo Toneta Kralja 1941-1945 bo danes začela gostovanje v Pokrajinskem muzeju Koper. Obiskovalci si jo bodo lahko v Kopru ogledali do 15. decembra.