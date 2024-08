V New Yorku že presenečenja, izpadel Cicipas

New York, 27. avgusta - Drugi dan odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku je že prišlo do presenečenj. Izpadu v prvem krogu se je kljub neprepričljivi predstavi izognila prva nosilka, Poljakinja Iga Swiatek, manj uspešen pri tem pa je bil 11. nosilec, Grk Stefanos Cicipas, v štirih nizih ga je ugnal 79. igralec sveta, Avstralec Thanasi Kokkinakis.