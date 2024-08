Delo o delovanju v Srbiji (28. 8.)

Ljubljana, 27. avgusta - Novica Mihajlović v komentarju Alfa moški in njegova bojazen piše o dogajanju v Srbiji in delovanju srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Avtor meni, da si srbski alfa moški lasti zasluge za gradnjo objektov z javnim denarjem in ne prizna krivde ob mednarodnih škandalih, v katere je vpletena Srbija.