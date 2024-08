Nemški policisti v mestu Moers ubili domnevnega napadalca z nožem

Duisburg, 27. avgusta - Nemški policisti so danes ubili domnevnega napadalca z nožem, ki naj bi v mestu Moers na zahodu države napadel več mimoidočih. 26-letnika je policija po prejemu obvestila izsledila in ustrelila, umrl je na kraju nesreče. To je že drugi napad z nožem v Nemčiji v zadnjih dneh, navaja francoska tiskovna agencija AFP.