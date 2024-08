Odbojkarice z zanesljivo zmago začele kvalifikacije za EP

Ljubljana, 27. avgusta - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026. V Ljubljani je s 3:0 (19, 13, 15) prepričljivo premagala Izrael in s tem takoj prevzela vodstvo na lestvici skupine C, v kateri so poleg omenjenih reprezentanc še Estonke, ki bodo v Ljubljani gostovale v četrtek.