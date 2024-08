Večer o globalnih problemih (28. 8.)

Maribor, 27. avgusta - Andreja Kutin v komentarju Dobrodošli v pirocen piše o globalnih problemih in kritičnih podnebnih razmerah v Sredozemlju. Avtorica meni, da je družba na prelomni točki predvsem zaradi podnebne krize ter globalne politike in da se mora država na težavo odzvati kolektivno in aktivistično.