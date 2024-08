Van Aert do tretje etapne zmage, Roglič s skupino najboljših

Vigo, 27. avgusta - Belgijski kolesarski as Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec desete etape dirke po Španiji. Od Ponteareasa do Baione (159,6 km) je bil najboljši iz manjše ubežne skupine, v sprintu pa ugnal Francoza Quentina Pacherja. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je etapo končal v skupini najboljših na 32. mestu.