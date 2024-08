Ministrstvo se strinja s predlogi združenja zdravstvenih zavodov glede odhodov radiologov

Ljubljana, 27. avgusta - Predstavniki ministrstva za zdravje in vodstev bolnišnic so na popoldanskem sestanku med drugim razpravljali o problematiki odhodov radiologov iz javnih zavodov. Po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel se na ministrstvu strinjajo s predlogi združenja zdravstvenih zavodov, doreči pa bodo morali časovnico in način njihove vpeljave.