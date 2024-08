Davčne spremembe po oceni GZS nesistemske in premalo premišljene

Ljubljana, 27. avgusta - Davčne spremembe, ki jih predlaga vlada, so v splošnem nesistemske, ne prispevajo k stabilnosti davčnega okolja in ne odgovarjajo na glavne izzive, s katerimi se sooča gospodarstvo, so prepričani na GZS. Potrditev sprememb brez obravnave na Ekonomsko socialnem svetu pa bi po njihovem prepričanju pomenila vnovično kršitev socialnega dialoga.