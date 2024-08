S septembrom v veljavi novi vozni redi za medkrajevne avtobuse

Ljubljana, 27. avgusta - S 1. septembrom bodo začeli veljati novi vozni redi za medkrajevne avtobuse. Te so avtobusni prevozniki že oz. jih bodo v teh dneh objavili na svojih spletnih straneh, je dejal direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) Miran Sečki. Med novostmi je večje število voženj in poenostavljen nakup dijaških in študentskih vozovnic.