Nacionalna zbiralna akcija za razvoj velikega jezikovnega modela v slovenščini

Ljubljana, 27. avgusta - V Sloveniji je stekla zbiralna akcija besedil za razvoj velikega jezikovnega modela. Z njim želijo omogočiti razvoj varne, kakovostne in odprto dostopne umetne inteligence v slovenščini. V okviru akcije, ki jo koordinira Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani, je mogoče prispevati pisna in govorjena besedila.