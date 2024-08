OZS svari pred novimi davčnimi obremenitvami

Ljubljana, 27. avgusta - Nove davčne obremenitve bi poslabšale gospodarsko sliko, ki je kot posledica ohlajanja nemškega gospodarstva že zdaj manj ugodna, so opozorili v OZS. Kritični so tudi do sprememb na področju normirancev in napovedane davčne razbremenitve delavcev, ki so mlajši od 40 let in delajo v tujini.