Ljubljanska borza: Indeks končal tik pod gladino

Ljubljana, 27. avgusta - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,07 odstotka na 1610,21 točke. Indeks so navzdol potisnile delnice Krke in Luke Koper, ki so se kot edine med blue chipi pocenile. Borzni posredniki so opravili za skromnim 533.996 evrov poslov, slabo tretjino z delnicami NLB, katerih tečaj se ni spremenil.