Aćimović predstavil seznam za naslednja kvalifikacijska obračuna

Ljubljana, 27. avgusta - Selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Milenko Aćimović je predstavil sezonam igralcev, na katere bo računal na prihajajočih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, je prvi vpoklic dobil igralec Olimpije Dino Kojić.