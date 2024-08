MZEZ in Slovenska karitas znova s strateškim partnerstvom

Ljubljana, 27. avgusta - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je sklenilo drugo strateško partnerstvo za nujni humanitarni odziv s Slovensko karitas. Partnerstvo, sklenjeno leta 2021, sta zunanja ministrica Tanja Fajon in generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič ocenila kot zelo dobro, sodelovanje pa kot učinkovito in vzajemno. Nova pogodba velja do leta 2028.