Discover Airlines zaradi stavke prisiljen odpovedati nekatere lete

Frankfurt, 27. avgusta - Letalski prevoznik Discover Airlines, ki sodi pod okrilje nemškega letalskega velikana Lufthansa, je bil danes ob začetku štiridnevne stavke pilotov in kabinskega osebja prisiljen odpovedati nekaj letov, med drugim dva odhoda letal na oddaljeni destinaciji in dva povratna leta na krajših razdaljah, so sporočili iz podjetja.