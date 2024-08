V Benetkah iščejo nove gondoljerje

Benetke, 27. avgusta - Gondoljerji so že od nekdaj pomemben simbol Benetk. Vsak dan s svojimi slamniki in črtastimi srajcami manevrirajo s turisti po ozkih kanalih tega severnoitalijanskega mesta. Gondoljerjev pa trenutno primanjkuje, da bi zagotovili ohranitev tradicije, se je mestna uprava podala v iskanje novih in jim ponuja tudi tečaj.