V izraelskih napadih na Gazo in Zahodni breg več deset mrtvih

Jeruzalem/Gaza, 27. avgusta - V izraelski napadih na več delov Gaze in na zasedenem Zahodnem bregu je od ponedeljka življenje izgubilo več kot 20 Palestincev. Izraelske sile so napadle mesto Gaza, begunsko taborišče Al Magazi, mesto Deir al Balah in begunsko taborišču v Han Junisu, medtem ko so na Zahodnem bregu zadeli begunsko taborišče Nur Šams, poročajo tuji mediji.