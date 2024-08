Ukrajina po lastnih navedbah v Kursku nadzira sto naselij

Kijev/Moskva, 27. avgusta - Ukrajinska vojska nadzira 1294 kvadratnih kilometrov in sto naselij v ruski obmejni regiji Kursk, kamor je Kijev nepričakovano vdrl v začetku meseca, je danes sporočil vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski in dodal, da so med tritedensko ofenzivo zajeli 594 ruskih vojakov. Moskva medtem poroča o zavzetju nove vasi v Donecku.