Kremelj: Resne obtožbe proti soustanovitelju Telegrama zahtevajo resne dokaze

Moskva, 27. avgusta - Obtožbe proti soustanovitelju in glavnemu izvršnemu direktorju platforme Telegram Pavlu Durovu so zelo resne in zahtevajo nič manj resne dokaze, v nasprotnem bi lahko njegovo pridržanje v Franciji pomenilo ustrahovanje, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili v Kremlju.