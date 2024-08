Ministrstvo in OKS v spodbujanje rekreacije za telesno nedejavne

Ljubljana, 27. avgusta - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Olimpijski komite Slovenije (OKS) sta tri tedne po koncu olimpijskih iger v Parizu ter tik pred praolimpijskimi igrami podpisala pogodbo za izvajanje štiriletnega projekta "Zmigaj se do vadbe", s katerim bodo v naslednjih letih zagotovili brezplačno športno vadbo telesno nedejavnim odraslim.