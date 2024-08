Dijaki na poletni šoli s teleskopom GoChile opazovali vesolje in pripravili raziskovalne projekte

Ajdovščina, 31. avgusta - Na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini se danes zaključuje poletna šola astronomije GoChile, na kateri 16 dijakov in dijakinj iz cele Slovenije brusi svoja znanja v astronomskih opazovanjih. Pod vodstvom profesionalnih astronomov so vesolje opazovali s prvim slovenskim teleskopom v Čilu in pripravili raziskovalne projekte.