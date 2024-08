Med komisarskimi kandidati zaenkrat močno prevladujejo moški

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 27. avgusta - V petek se bo iztekel rok, do katerega naj bi članice EU novoizvoljeni predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen poslale svoje kandidate za komisarje. Doslej jih je to storilo 21, pri čemer pa ni nobena upoštevala prošnje predsednice, naj ji pošljejo imeni kandidata in kandidatke. Večina držav, kar 16, je predlagala moške, tudi Slovenija.