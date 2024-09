Na čelu obrambnega resorja doslej 17 različnih ministrov, od tega dve ministrici

Ljubljana, 17. septembra - V samostojni Slovenije je ministrstvo za obrambo vodilo 17 različnih ministrov, od tega dve ministrici. Nekateri so sicer funkcijo opravljali le začasno, Janez Janša in Karl Erjavec sta obrambno ministrstvo vodila večkrat. Prvič bo, kot kaže, kmalu na to funkcijo stopil Borut Sajovic, ki ga je koalicija podprla za ministrskega kandidata.