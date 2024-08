Ukrajinske sile naj bi poskušale vdreti tudi v regijo Belgorod

Moskva, 27. avgusta - Ukrajinske sile so po regiji Kursk, kamor so nepričakovano vdrle v začetku meseca, poskušale vdreti tudi v sosednjo regijo Belgorod, je danes sporočil guverner te obmejne ruske regije Vjačeslav Gladkov. Kot je dejal, so razmere zahtevne, a pod nadzorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.