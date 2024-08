Slovenski uporabniki mobilne telefonije v drugem četrtletju potovali v 170 držav

Ljubljana, 27. avgusta - Slovenski uporabniki storitev mobilne telefonije so v drugem četrtletju letos kot večdnevni ali enodnevni obiskovalci in tranzitni potniki potovali v najmanj 170 držav. Največ jih je v tem času obiskalo Hrvaško, med evropskim nogometnim prvenstvom pa so junija zabeležili največji porast pri gostovanju v Nemčiji, so sporočili statistiki.