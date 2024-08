Ljubljana, 27. avgusta - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi se danes višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,28 odstotka. V prvi kotaciji se dražijo vse delnice z izjemo Luke Koper, najbolj delnice Zavarovalnice Triglav, ki so pridobile pol odstotka. Najprometnejše so delnice NLB in Cinkarne Celje.