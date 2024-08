Opiti mopedist se je po nesreči neprimerno vedel do zdravstvenega osebja

Zagorje ob Savi, 27. avgusta - V ponedeljek okoli 19. ure je na območju Mlinš v občini Zagorje ob Savi prišlo do prometne nesreče, v kateri se je lažje poškodoval mopedist, ki je vozil brez čelade in pod vplivom alkohola. Ker se je po prihodu v trboveljsko bolnišnico neprimerno vedel do zdravstvenega osebja, so ga policisti pridržali, čaka pa ga še plačilni nalog.