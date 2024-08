Vojaki po poti Vranovega leta

Maribor, 28. avgusta - Letos mineva 80 let od osvoboditve zavezniških vojnih ujetnikov med drugo svetovno vojno, ki so v Ožbaltu vzdrževali železniško progo ter nato ob pomoči partizanov in domačinov pobegnili na prostost. V spomin na ta dogodek bo več pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske prehodilo Mednarodno spominsko pot zavezništva Vranov let od Ožbalta do Otoka.