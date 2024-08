Veronikin lavreat 2024 je Denis Škofič s pesniško zbirko Tuskulum

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Celje, 27. avgusta - Na celjskem Starem gradu so nocoj pripravili Veronikin večer poezije in glasbe, na katerem so razglasili letošnjega nagrajenca. Veronikin lavreat je postal Denis Škofič s pesniško zbirko Tuskulum. Po oceni komisije je Tuskulum drzno, a hkrati do potankosti premišljeno koncipiran pesniški svet, ki nas vedno znova pretresa.