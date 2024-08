Oasis napovedali ponovno združitev za svetovno turnejo

London, 27. avgusta - Britanska rock skupina Oasis je napovedala ponovno združitev za svetovno turnejo, ki se bo začela prihodnje leto v Veliki Britaniji. S tem se je končal 15 let trajajoči spor med bratoma Liamom in Noelom Gallagherjem. Na omrežju X je skupina objavila, da bo koncertirala v Cardiffu, Manchestru, Londonu, Edinburgu in Dublinu.