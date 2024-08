Slovenijo zajele krajevne nevihte, ki bodo do popoldneva predvidoma ponehale

Ljubljana, 27. avgusta - Nad jugovzhodno Slovenijo so nastale krajevne nevihte, ki jih spremljajo tudi nalivi. Na postaji Kočevske Poljane je v zadnje pol ure padlo 24 milimetrov dežja. Nevihte se pomikajo proti osrednji Sloveniji in bodo v dopoldanskem času predvidoma dosegle Gorenjsko, do popoldneva pa predvidoma ponehale, poroča Agencija RS za okolje (Arso).