Koprski župan vztraja pri ohranitvi označevalnih tabel z zgodovinskimi imeni trgov in ulic

Koper, 27. avgusta - V koprskem mestnem jedru so v minulih dneh protestno obrnili označevalne table z navedbo zgodovinskih imen trgov in ulic. Pobudo za to je dal koprski župan Aleš Bržan po tistem, ko so na občini prejeli odločbo inšpektorata za kulturo in medije, da morajo omenjene table odstraniti. Te namreč ne sledijo zahtevam zakona o javni rabi slovenščine.