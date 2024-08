V Velenju odprli prizidek k centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje

Velenje, 27. avgusta - V Velenju so danes odprli 640 kvadratnih metrov velik nov prizidek k Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Vrednost naložbe brez opreme je znašala dobra 2,34 milijona evrov, vrednost opreme za del starega objekta in prizidek pa skupaj znaša 195.544 evrov. Jeseni bodo začeli tudi obnovo in nadgradnjo v obstoječem delu centra.