Ljubljana, 27. avgusta - Splošna bolnišnica Izola zaradi preprečevanja širjenja okužb in zagotavljanja varnosti bolnikov omejuje obiske na vseh oddelkih. Bolnike lahko naenkrat obišče le ena zdrava oseba, so še sporočili iz izolske bolnišnice. Preklicali pa so predhodno prepoved obiskov na oddelku za interno medicino.