Večer: Zaključena sodna preiskava zoper osumljena za umor ženske iz Markovcev

Ptuj, 27. avgusta - Na ptujskem sodišču so sklenili sodno preiskavo zoper 33-letno žensko in 37-letnega moškega, osumljena umora 33-letne ženske iz Markovcev, sicer soproge obtoženega 37-letnika in matere štirih otrok, piše današnji Večer. Ptujsko tožilstvo mora, če želi doseči, da osumljenca sojenje dočakata v priporu, obtožnico vložiti do 5. oktobra.