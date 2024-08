New York, 27. avgusta - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je suvereno začel obrambo naslova na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku, Na zadnjem grand slamu sezone je ponoči na stadionu Arthur Ashe prepričljivo ugnal moldavskega kvalifikanta Raduja Albota s 6:2, 6:2 in 6:4.