New York iz zaskrbljenosti glede virusa Zahodnega Nila ukrepa proti komarjem

New York, 27. avgusta - Oblasti največjega ameriškega mesta New York so se odločile za razprševanje insekticidov proti komarjem, ki prenašajo različne bolezni in viruse, na čelu z virusom Zahodnega Nila, poročajo lokalni newyorški mediji. Škropiti so že začeli v Bronxu in Staten Islandu, sledili pa bodo Manhattan, Brooklyn in Queens.