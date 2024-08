Novinarske organizacije pozivajo EU k okrepitvi pritiska na Izrael

Bruselj, 26. avgusta - 60 novinarskih organizacij je danes pozvalo EU, naj zaradi ubijanja novinarjev in drugih kršitev medijske svobode zadrži izvajanje pridružitvenega sporazuma z Izraelom in uvede sankcije. Med podpisniki pisma, ki je nastalo v luči priprav na zasedanje zunanjih ministrov, sta Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije.