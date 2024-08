Zvečer bo znan prejemnik 28. Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko

Celje, 27. avgusta - Na celjskem Starem gradu bodo drevi podelil 28. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Za nagrado so nominirani Maja Miloševič Čustić z zbirko Vidno polje, Jure Jakob z zbirko Drobne opazke, Tonja Jelen z zbirko Od točke nič, Barbara Korun z zbirko Vnazaj in Denis Škofič z zbirko Tuskulum, so sporočili podeljevalci nagrade.